Третя доза вакцини: хто з українців отримає бустерне щеплення

В Україні буде третя доза вакцини від коронавірусу / УНІАН

У МОЗ розповіли, кому саме і за яких умов вводитимуть третю дозу вакцину від COVID-19.

За даними УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка сформулювала рекомендації щодо додаткової вакцинації.

"Ця додаткова доза буде рекомендована тим, які мають імуноскомпроментовані або імуносупресивні стани, в тому числі у яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини. Швидше за все, ми на цьому тижні вже отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у відповідний наказ МОЗ", - сказав Кузін.

читайте також"Вакцинацією ми цього не поборемо": відомий лікар назвав терміни колапсу в УкраїніЗокрема, додаткові дози щеплення від коронавірусу будуть рекомендовані людям з трансплантацією органів, тим, хто постійно приймає імуносупресивні препарати, і мають імунодефіцитні стани як первинні, так і придбані.

Причому, для цього будуть прописані чіткі рекомендації.

Нагадаємо, італійські дослідники з лабораторії виявлення моноклональних антитіл і університетського госпіталю Сьєни заявили, що для отримання імунітету проти коронавірусу людям необхідне додаткове щеплення. Воно надає можливість придбання так званого гібридного імунітету.

Також раніше відомий епідеміолог заявила, що головна проблема тих, хто проти вакцинації від коронавірусу, в дезінформації. За словами Тетяни Чумаченко, люди не можуть зробити правильні висновки.