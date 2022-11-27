Україна отримає €372 млн для ремонту пошкоджень від атак РФ: Шмигаль розповів про стан енергосистеми

Західні країни і міжнародні структури нададуть Україні €372 млн для ремонту пошкоджень від атак РФ/ УНІАН, скрін

В Україні уже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена через ракетні атаки країни-агресорки Росії. Проте дефіцит електрики ще залишається, зараз він перебуває на рівні 20%.

Про нинішній стан енергосистеми України розповів прем’єрміністр Дмитро Шмигаль. Про це він написав у Facebook.

"Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад тисячу фахівців працюють щодня над ремонтом мереж", – наголосив Шмигаль.

Також він повідомив, що інші держави та міжнародні структури допомагають Україні відновити пошкоджену енергосистему. Так, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Нідерланди виділили НЕК "Укренерго" 372 мільйони євро для оперативного ремонту пошкоджень від російських ракетних атак.

Крім цього, інші держави надають допомогу для закупівлі газу. Норвегія виділила НАК "Нафтогаз України" 200 мільйонів євро для цих цілей, ще 300 мільйонів надасть ЄБРР.

Шмигаль додав, що Кабмін передав Нафтогазу 12,7 мільярди гривень на додаткові закупівлі газу до сховищ.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик та екснардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів і розповіли про 8 кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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