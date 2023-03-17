"Доставить Україні біди": у Кремлі напад сказу через передачу ЗСУ МіГ-29

Дмитро Пєсков прокоментував наміри Словаччини та Польщі поставити Україні винищувачі МіГ-29.

Дмитро Пєсков / УНІАН

У Росії прокоментували рішення Польщі та Словаччини передати Україні винищувачі МіГ-29.

Рішення Польщі поставити Україні винищувачі МіГ-29 є прикладом того, як низка країн НАТО "підвищує свою залученість у конфлікт", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, поставка Україні винищувачів МіГ-29 нібито "не може вплинути на результат" війни, розв'язаної РФ проти України.

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"Поставлена Варшавою Києву техніка підлягатиме знищенню в ході спецоперації", - стверджує глашатай Путіна.

Він також вважає, що наміри Словаччини та Польщі поставити Україні винищувачі МіГ-29 "нагадують спроби утилізації старої непотрібної техніки".

"Зрозуміло, поставка цієї військової техніки, як ми вже неодноразово говорили, не може вплинути на результат спеціальної військової операції, але може доставити додаткові біди для самій України і українського народу", - додав Пєсков.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.

Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Про це 17 березня заявив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер. За попередньою інформацією, Україні передадуть 13 літаків.

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