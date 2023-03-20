Військовий експерт пояснив, як модифіковані МіГ-29 від Заходу допоможуть ЗСУ

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чому передача Україні модифікованих винищувачів МіГ-29 важлива і як це допоможе ЗСУ.

Владислав Селезньов / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com/



Надання Україні західними союзниками ЗСУ модифікованих радянських літаків МіГ-29 вкрай важливо, оскільки українські льотчики працюють над захистом українського неба. Про це заявив відомий військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Чим є нинішня війна Росії проти України? По-перше, вона наймасштабніша на європейському континенті з часів закінчення Другої світової. По-друге, вона є фактично війною артилерії. Ми бачимо, наскільки активно росіяни використовують артилерійську компоненту. Наскільки українські сили оборони, в міру сил і можливостей, використовують і реактивні системи залпового вогню, в тому числі і класу HIMARS, і їх аналоги, ствольну артилерію, в тому числі і ту, яку ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами. Тобто нинішня війна – це війна артилерії", - сказав він.

Як каже Селезньов, авіація в нинішній війні зазвичай діє виключно на другорядних ролях і виконує допоміжну функцію. Однак вона, вважає експерт, бойові літаки значною мірою посилюють бойові можливості української армії.

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Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України.

"Фактор передачі Україні саме МіГ-29, які пройшли апгрейд, а значить, їх авіоніка і їх обладнання дозволяє синхронізувати цей вид літака із західними ракетами і бомбами, безумовно, дуже важливий. Тому що багато сучасних систем озброєння ці літаки можуть використовувати, в тому числі і "розумні" бомби класу GLSDB, здатні вражати ворожі об'єкти на відстані 120 і 150 км. Ракети класу Harm, які можуть знищувати ворожі об'єкти протиповітряної оборони", – додав Селезньов.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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