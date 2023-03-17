УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 Україні

17 березня 2023, 11:30
За попередньою інформацією, Україні передадуть 13 літаків.
Прапор Словаччини, Міг-29
Словаччина передасть Україні літаки МіГ-29 / Фото Вікіпедія , pixabay.com

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Про це 17 березня заявив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер. За попередньою інформацією, Україні передадуть 13 літаків.

"Словацький уряд щойно схвалив відправку 13 Міг-29 в Україну. Обіцянки повинні виконуватися. І коли президент Зеленський попросив більше зброї, зокрема і винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те ж саме", - написав Хегер у Twitter.

Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 Україні

Раніше повідомлялося, що словацький уряд може незабаром ухвалити рішення про передачу Україні надзвукових винищувачів МіГ-29, виведених зі складу ВПС країни, не чекаючи затвердження цього акту парламентом Республіки.

відео дня

Винищувач МіГ-29

МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія.

МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які еребувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.

"Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їхнє місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", - заявив Дуда.

Інші новини:

війна в Україні новини Словаччини МиГ-29 військова допомога новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:17

Як очистити навіть найбезнадійніше брудну духовку: потрібно лише 3 інгредієнти

12:15

Офіцеру ЗСУ світить 12 років в'язниці: суд ухвалив рішення у справі побиття солдата-строковика

12:12

Дорофєєва скасувала концерт через раптову хворобуВідео

11:53

Чоловічої уваги вистачає завжди: 3 найпривабливіших жіночих імені

11:51

Гороскоп Таро на квітень 2023: Терезам - цінний подарунок, Стрільцям - задоволення, Скорпіонам - шансВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:33

Армія російських окупантів тимчасово втратила потенціал до атак - британська розвідкаВідео

11:32

Що категорично не можна дарувати: подарунки, яких варто уникнути

11:30

Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 УкраїніВідео

11:30

"Це наша земля": Данілов жорстко відповів на питання щодо можливості відходу з Бахмута

Реклама
11:18

Може, але не хоче: Китай здатний послабити і схилити Росію до переговорів - експертВідео

11:17

У шкірі і прикрасах: Пугачову помітили на концерті в ІзраїліВідео

11:05

Гороскоп на квітень 2023: Близнюкам - раптові зміни, Терезам - сварки і розбіжностіВідео

10:51

"Не приєднається до ідіотів": Сі Цзіньпін оцінить помилки Путіна – радник Залужного

10:41

Експерт спрогнозував, коли США відправлять Україні потужні винищувачі

10:12

"Яка гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадив неадекватного ОхлобистінаВідео

10:06

Перепив знеболювальних: ЗМІ з'ясували, чому Путін згадав про "дєвочку-пріпєвочку" перед олігархамиВідео

09:43

Юрист пояснив, коли можна не йти до військкомату з повісткоюВідео

09:31

Як Кадиров підвів Путіна: В'ятрович розповів про сумне майбутнє диктатораВідео

09:17

У Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії

09:15

Гороскоп на завтра 18 березня 2023: Водоліям - нові стосунки, Левам - особливий деньВідео

Реклама
09:01

З дитинства мріяв стати військовим: у боях за Україну загинув 20-річний молодший сержант Василь Драгун

09:00

Україна отримає літаки від США до осені: Ілія Куса - про наслідки збитого БПЛА над Чорним моремЕксклюзив

08:58

Експерт пояснив, чому українцям доведеться без допомоги від ООН карати РФ за геноцидВідео

08:54

Зарплата до 120 тисяч: в Україні пропонують роботу фахівцям ChatGPT

08:29

Пригожин придумав "змову" Путіна і Патрушева проти себе: в ISW пояснили цілі глави ПВК "Вагнера"

08:20

Що з обіцяним ще в грудні-січні могутнім російським наступом?Погляд

07:38

Війна має закінчитися розвалом РФ: В'ятрович спрогнозував сценарійВідео

07:17

У боях за Україну загинув 19-річний захисник з Тернопільщини, з рідних у нього був лише дідусь

06:47

Переговори про можливість розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна тривають - Подоляк

06:30

Гороскоп на сьогодні 17 березня 2023: Левам - неприємні плітки, Дівам - довгоочікувана покупкаВідео

06:20

Зміна календаря державних свят давно назрілаПогляд

05:30

Як позбутися від мишей раз і назавжди: способи, які допоможуть врятувати ваш город

04:50

Як правильно пофарбувати яйця, щоб все виглядало красиво: найважливіші правилаВідео

04:25

"Не продали свою совість і Батьківщину": Галкін показав зворушливе відео з Пугачовою і дітьмиВідео

04:10

"А воно нам треба?": В’ятрович пояснив, чи можуть повернутися в Україну Кубань, Воронежчина і БілгородщинаВідео

04:00

Наомі Кемпбелл жорстко розкритикували за фотошоп

03:05

Заткнула маму за пояс: донька Мадонни засвітила зайвого в епатажній фотосесії

02:35

Як посмажити ідеальну картоплю з хрусткою скоринкою: шалені фокуси, які викличуть оплескиВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому ситуація в Бахмуті може змінитися на користь ЗСУВідео

01:27

Війна з Росією була неминуча: В'ятрович пояснив, чому вона не почалася в 1991 роціВідео

Реклама
00:51

Дуже легкий салат на Великдень 2023: в 10 разів смачніше знаменитого Вінегрету - рецептВідео

00:51

Чому 17 березня не можна фарбувати губи: прикмети і що не можна робитиВідео

00:31

"Її життя дуже обмежене": Путін сховав позашлюбну дочку Луїзу після повномасштабного вторгнення

16 березня, четвер
23:50

"Ми відвойовуємо своє": Жданов розповів, як ЗСУ з 500 танками будуть виганяти окупантів з УкраїниВідео

23:18

"Один з найстрашніших злочинів цієї війни": Зеленський заявив, що РФ відповість за терор у МаріуполіВідео

23:07

Смерті Путіна недостатньо для закінчення війни - В'ятровичВідео

22:59

ООН померла, карати росіян за геноцид українського народу доведеться самій УкраїніПогляд

22:47

Чому 18 березня не можна розбивати курячі яйця ножем: прикмети і що не можна робитиВідео

22:27

Танцювала в Москві, поки Україну бомбили: Гордон розкрив правду про Ані ЛоракВідео

22:25

"Насправді Путіна вже немає": В'ятрович оцінив, чи живий ще російський диктаторВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти