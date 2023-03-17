Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 Україні

За попередньою інформацією, Україні передадуть 13 літаків.

Словаччина передасть Україні літаки МіГ-29 / Фото Вікіпедія , pixabay.com

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Про це 17 березня заявив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер. За попередньою інформацією, Україні передадуть 13 літаків.

"Словацький уряд щойно схвалив відправку 13 Міг-29 в Україну. Обіцянки повинні виконуватися. І коли президент Зеленський попросив більше зброї, зокрема і винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те ж саме", - написав Хегер у Twitter.

Раніше повідомлялося, що словацький уряд може незабаром ухвалити рішення про передачу Україні надзвукових винищувачів МіГ-29, виведених зі складу ВПС країни, не чекаючи затвердження цього акту парламентом Республіки.

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Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які еребувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.

"Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їхнє місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", - заявив Дуда.

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