Україна під обстрілом: Росія запустила рій ракет

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку.

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Тривога в Україні та ракетна небезпека / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: alerts.in.ua

У ніч на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Як повідомляють у Telegram Повітряні сили, зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95МС.

Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС.

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"Зафіксовано пуски ракет з Ту-95МС в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили повітряні сили.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак порадив не ігнорувати попередження про повітряну тривогу.

Глава ОП закликав не ігнорувати тривогу / скріншот

Моніторингові канали повідомили, що пуски ракет здійснили щонайменше 3 борти Ту-95.

Мер Львова Андрій Садовий попередив про ракетну небезпеку для Львова.

Ракетна атака / скріншот

5:50 Російські ракети двома окремими групами летять у напрямку Львова та Івано-Франківської області, повідомляють Повітряні сили.

"Ракети в напрямку Львова з північного сходу. Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ", - йдеться в повідомленні.

5:59 Ракети полетіли в напрямку Стрия з півночі та півдня. Місцеві жителі повідомили про вибухи.

6:03 Було зафіксовано ракети в районі міста Бурштин в Івано-Франківській області.

У Львівській області працювало ППО. Було чутно звуки вибухів, повідомили ЗМІ.

Зазначимо, що дві групи ракет увійшли в наш повітряний простір через Сумську область, далі через Чернігівську, північ Київської попрямували на захід через Житомирську та Волинську області. Після повернулися на південний захід.

Карта повітряної тривоги 31 березня / скріншот

Польща підняла літаки через ракетну атаку по Україні

"У Повітряному просторі Польщі (на тлі атаки рф по Україні) працює авіація", - ідеться в повідомленні.

Ракетний удар по Україні 29 березня - останні новини

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ.

В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

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