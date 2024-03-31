Україна під обстрілом: Росія запустила рій ракет

У ніч на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Як повідомляють у Telegram Повітряні сили, зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95МС.
Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС.
"Зафіксовано пуски ракет з Ту-95МС в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили повітряні сили.
Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак порадив не ігнорувати попередження про повітряну тривогу.
Моніторингові канали повідомили, що пуски ракет здійснили щонайменше 3 борти Ту-95.
Мер Львова Андрій Садовий попередив про ракетну небезпеку для Львова.
5:50 Російські ракети двома окремими групами летять у напрямку Львова та Івано-Франківської області, повідомляють Повітряні сили.
"Ракети в напрямку Львова з північного сходу. Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ", - йдеться в повідомленні.
5:59 Ракети полетіли в напрямку Стрия з півночі та півдня. Місцеві жителі повідомили про вибухи.
6:03 Було зафіксовано ракети в районі міста Бурштин в Івано-Франківській області.
У Львівській області працювало ППО. Було чутно звуки вибухів, повідомили ЗМІ.
Зазначимо, що дві групи ракет увійшли в наш повітряний простір через Сумську область, далі через Чернігівську, північ Київської попрямували на захід через Житомирську та Волинську області. Після повернулися на південний захід.
Польща підняла літаки через ракетну атаку по Україні
"У Повітряному просторі Польщі (на тлі атаки рф по Україні) працює авіація", - ідеться в повідомленні.
Ракетний удар по Україні 29 березня - останні новини
29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.
Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ.
В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.
За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.
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