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Люди без світла: ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях

Анна Ярославська
29 березня 2024, 11:08
Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.
Денис Шмигаль, ракетний удар, енергетика
Денис Шмигаль розповів про наслідки російського ракетного удару 29 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДержНС

Унаслідок масованого ракетного удару РФ 29 березня 2024 року пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в шести областях - Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у деяких регіонах застосовано аварійні відключення, передає пресслужба Міністерства енергетики.

"На Дніпропетровщині обстріляні об'єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області - є пошкодження обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ударів по об'єктах генерації в Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.

"Знеструмилися підстанції і, як наслідок, - споживачі (залізниця без збоїв у русі поїздів, об'єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)", - додали в Міненерго.

За словами глави Кабміну, Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення.

Ракетний удар по Україні 29 березня - останні новини

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ.

В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

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