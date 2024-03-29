Чи могли ракети росіян залетіти в Молдову: у ЗСУ розкрили деталі

Влада України підтвердила, що в районі міста Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.

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Чи залетіла ракета РФ до Молдови / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш заявив, що наразі у ЗСУ немає даних щодо перетину повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня. Однак це питання уточнюються.

Про відсутність інформації Євлаш розповів, відповідаючи на запитання про поширення моніторинговими каналами інформації щодо того, чи залітали російські ракети на територію Молдови.

"Але ця інформація зараз уточнюється. Так, дійсно в ту сторону, в напрямку населеного пункту Ожеве летіли ракети. Але щодо перетину кордону інформації наразі в нас немає", - зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

У Молдові розповіли про ракету РФ на кордоні

Прикордонна поліція Молдови не підтвердила інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

У прикордонній поліції Молдови зазначили, що сьогодні о 05:40 патрулі на КПП Окниця, Атаки, Косеуць і Сорока чули щонайменше три вибухи на території України, передає NewsMaker.

Влада України підтвердила, що в районі міста Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.

"Щодо інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови. Це також підтвердила українська влада", - повідомили в прикордонній поліції країни.

Нагадаємо, що 29 березня Росія обстріляла Україну ракетами. Відомо, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень. Було пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному й західному регіонах.

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