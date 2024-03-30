РФ вдарила дронами і ракетами по низці областей України: є пошкодження через уламки

Загарбники знову цілилися по енергетичній інфраструктурі. Відбивати ворожу атаку довелося упродовж понад 3 години.

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РФ вдарила дронами по низці областей України/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 30 березня, вдарила безпілотниками по південних і південно-східних регіонах України.

Відбивати атаку ворожих дронів довелося упродовж понад 3 годин. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор півдня та південно-східних регіонів. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дрони "Шахед" маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби протиповітряної оборони.

Збити вдалося 7 дронів. Влучань немає, але уламки пошкодили елеватор.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в небі на Дніпропетровщині, 2 – в Одеській області та 1 – на Херсонщині. Влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано", – повідомили у Силах оборони півдня України.

РФ запустила 4 ракети і 12 "Шахедів"

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 30 березня, атакувала Україну 4 ракетами і 12 безпілотниками "Шахед". Ракети С-300/С-400 окупанти запускали по Донецькій області.

Збити вдалося 9 ворожих дронів у межах чотирьох областей.

"Уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей", – йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Масований удар по Україні 29 березня – ситуація в енергомережі

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України у ніч на п’ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області – графіки погодинних відключень.

Після цього стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використали 99 засобів повітряного нападу. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Ввечері 29 березня в "Укренерго" зробили важливу заяву про те, що у 4 областях будуть аварійні відключення електрики. Через атаку окупантів у ніч на 29 березня, яка спричинила виникнення недостатнього обсягу потужності в енергомережі, ще більше областей України зачеплять обмеження.

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