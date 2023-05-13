Україна відсвяткує перемогу, а у РФ почнеться "гойда": Сотник спрогнозував терміни

Олександр Сотник не виключив, що Україна незабаром зможе відсвяткувати свою перемогу у війні.

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Олександр Сотник спрогнозував результат війни / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, 10-а ОГШб

Після ймовірної втрати раніше захоплених територій в Запорізькій і Херсонській областях в РФ посиляться бродіння всередині владних еліт, заявив відомий журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Скажуть, що взяли й не втримали, що дуже погано, але треба якось все завершувати. Ці настрої посиляться. А для середньостатистичного совкопітека все буде простіше - "Забирайте, не дуже-то нам і треба", - спрогнозував він в інтерв'ю Главреду новий "жест доброї волі" РФ.

Водночас співрозмовник не виключив, що Україна зможе відсвяткувати свою перемогу вже восени 2023 року.

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"Упевнений, що ніякий Путін 9 травня 2024 року на трибуні на Красній площі стояти не буде. Де він буде валятися, не знаю, але стояти там він точно не буде. Ніякого параду 9 травня не буде на Красній площі через рік, тому що не буде такого свята. Монстр буде займатися своїми власними проблемами, яких у нього буде вище даху. І це будуть проблеми далеко не мирного характеру, тому що "гойда" повернеться з повною силою", — додав Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 Рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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