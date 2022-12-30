Україна "відмовляється від припинення війни": Подоляк назвав причину

Україна не погоджуватиметься на умови, які пропонує Російська Федерація.

Україна відмовляється припиняти війну на умовах Кремля / Колаж фото Офіс президента України, сайт Кремля

Україна відмовляється сідати за стіл переговорів з РФ, адже на даному етапі це буде безглуздо. Кремль намагається просувати вперед не бажання досягти миру, а свої особисті умови. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Мирні переговори стануть можливими лише після того, як Москва виведе з території України російських окупантів. Подоляк додав, що Україна не припинить опір російській агресії.

"Україна насправді відмовляється "припиняти війну", віддавши свої території Рф, убивши свій суверенітет, прийнявши ультиматуми окупанта й відмовившись переслідувати воєнних злочинців. Україна пропонує почати реальний мирний процес тільки після виведення окупаційних військ з нашої країни", - написав Подоляк.

Переговори між Росією та Україною

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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