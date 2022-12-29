"Київ не готовий до діалогу": Лавров знову видав дурний шантаж з приводу мирних переговорів

Зокрема, Лаврова обурили вимоги Києва вивести війська з України, виплати репарацій за завдані руйнування та відповідальності Росії за агресію.

Лавров знову видав маячний шантаж з приводу мирних переговорів / Колаж фото УНІАН

У Кремлі ще раз спробували шантажувати щодо умов переговорів з Україною. Спробу здійснив керівник російського МЗС Сергій Лавров через пропагандистський портал "РІА Новості".

Зокрема, його обурили вимоги Києва вивести війська з України, виплати репарацій за завдані руйнування і відповідальності Росії за агресію і вчинені військові злочини в Міжнародному трибуналі.

"Очевидно, що Київ не готовий до діалогу. Висуваючи різного роду ідеї і "формули миру", Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою заходу виведення наших військ з російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати Росією репарацій, явки" з повинною в міжнародні трибунали " тощо. Зрозуміло, ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо", — заявив Лавров.

Причому Лавров в черговий раз повторив стару кремлівську брехню − "Москва нібито не відмовлялася від ідеї дипломатичного вирішення конфлікту".

"Нагадаю, що відразу після початку спеціальної військової операції від Володимира Зеленського надійшла ініціатива сісти за стіл переговорів. Ми не стали її відкидати і погодилися на зустріч з його представниками. Кілька раундів переговорів показали, що знайти взаємоприйнятні домовленості можна. Однак переговорний процес, що почався в лютому, продемонстрував повну несамостійність Зеленського у прийнятті важливих рішень. Вже в квітні за вказівкою англосаксів, зацікавлених у продовженні бойових дій, він швидко припинив переговори і різко посилив свою позицію", — підсумував він.

Переговори між Росією та Україною

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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