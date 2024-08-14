Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ

Ця атака стала наймасштабнішим ударом по російських аеродромах за час війни.

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Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

Україна у ніч на середу, 14 серпня, атакувала одразу 4 аеродроми у країні-агресорці Росії. Під ударом опинилися летовища "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск".

Атака була здійснена далекобійними дронами СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це була найбільша атака на російські військові аеродроми за всю війну.

відео дня

Згідно з інформацією від джерел видання, це була спеціально спланована операція. Її провели для того, щоб противник не міг використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори після цієї атаки почали скаржитися у соцмережах, що удар був результативним, і що російська протиповітряна оборона не змогла захистити ці об’єкти.

У той же час місцеві Telegram-канали повідомляли у мережі, що на аеродромі "Саваслейка" прогриміло 10 вибухів. З цього аеродрому регулярно злітають російські винищувачі МіГ-31К, через які в Україні часто оголошують повітряну тривогу.

"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", – цитує видання слова свого джерела.

Удар дронами по аеродромах РФ/ скрін

Дивіться відео удару дронами по аеродромах РФ:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 серпня дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну. Минулої ночі Нижегородська і Воронезька області країни-агресора РФ були атаковані дронами.

Операція у Курській області – останні новини

13 серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині – Зеленський розкрив деталі операції. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих напрямках українські захисники просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль ділянку площею 40 квадратних кілометрів.

У NYT описали наслідки для України від операції на Курщині. Україна операцією на Курщині, зокрема, може намагатися відтягнути російські війська з Донеччини, Запоріжжя і Харківщини, а також уникнути російського наступу на Суми.

У Forbes повідомили, що авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську. Завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук".

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