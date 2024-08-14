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Було 10 "прильотів": дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну

Анна Ярославська
14 серпня 2024, 08:53
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Минулої ночі Нижегородська і Воронезька області країни-агресора РФ були атаковані дронами.
Атака дронів
У РФ поскаржилися на атаку дронів у двох областях / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, скрігшот відео

Під ранок 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка". За даними Повітряних сил України, на авіабазі "Саваслейка" базуються літаки МіГ-31К - носії ракет "Кинджал", якими РФ бомбить Україну.

Як пише Telegram-канал Astra, проїзд у село і місто Кулебаки перекрили.

Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки немає. Місцева влада стверджує, що працює ППО.

відео дня

"У Кулебацькому муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО і радіоелектронної боротьби для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу. На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. За попередньою інформацією на поточний момент постраждалих немає", - заявив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Було 10 'прильотів': дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну

Згідно з відкритими даними, на авіабазі "Саваслейка" дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу ВПС Росії). Знаходиться за 12 км на північний захід від міста Кулебаки.

"Ймовірно, дрони вночі досягли території бази: супутник НАСА о 3:30 зафіксував пожежу неподалік злітно-посадкової смуги. Вогонь був на території, де розташовані побудовані на території аеродрому будівлі", - зазначає Агенство.

Дивіться відео - Дрони вдарили по військовій авіабазі "Саваслейка":

Скриншот

Атака дронів у Воронезькій області

За даними Astra, минулої ночі 35 дронів атакували і Воронезьку область. Повідомляється, що в регіоні постраждалих немає.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби.

Бригади аварійних служб і комісії з оцінки збитків розпочнуть роботу після отримання дозволу від оперативних служб.

Місцеві жителі вночі повідомляли, що після атаки БПЛА загорівся Борисоглібський військовий аеродром.

Також у російських пабліках пишуть, що безпілотники атакували й аеродром "Балтимор". Там стоять Су-34, які скидають КАБи на Харківщину.

Дивіться відео - Вночі були вражені російські військові аеродроми - "Борисоглібськ" і "Балтимор":

Скриншот

Що кажуть у Міноборони РФ

У російському МО заявили, що за ніч над територією РФ було знищено 4 тактичні ракети і 117 БПЛА літакового типу.

"37 БПЛА і 4 тактичні ракети знищено над територією Курської області, ще 37 БПЛА знищено над Воронезькою областю, 17 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 11 - над Нижегородською областю, 9 - над Волгоградською, 3 - над Брянською, 2 - над Орловською і 1 - над Ростовською областями", - повідомило відомство.

Атаки дронів у РФ - останні новини

У ніч на 12 серпня біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щелково було чути звуки стрілянини. За попередніми даними, там збивали дрони.

У ніч на 9 серпня в російському місті Липецьк прогриміли вибухи на військовому аеродромі. Місцева влада заявила про "масовану атаку безпілотників" і роботу ППО в регіоні.

Успішну операцію на аеродромі "Липецьк" підтвердили в Генштабі ЗСУ. Повідомляють, що під час атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами і ще низку інших об'єктів у районі аеропорту.

3 серпня українські сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Росії. Вибухи прогриміли на всій території аеропорту.

Згідно із супутниковими знімками, окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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