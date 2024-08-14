Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

Завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук".

https://glavred.net/ukraine/uzhe-est-pervoe-porazhenie-aviaciya-vsu-prisoedinilas-k-operacii-v-kurske-forbes-10588358.html Посилання скопійоване

Яка авіація ЗСУ приєдналась до операції у Курську / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські військово-повітряні сили перенаправили більшу частину своєї вогневої потужності у Курську область і почали щодня скидати 50 плануючих бомб на Сумську область. Але ЗСУ також мають авіацію і вже у вівторок з'явились перші відео, як військові скидають американські бомби JDAM по цілях у Курську. Про це пише Forbes.

Зазначається, що українські війська уразили російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що рейд, очевидно, здійснив застарілий Су-27 , а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

За словами видання, хоча F-16 сумісні з JDAM, є докази того, що українські військово-повітряні сили для початку планують розгорнути спритні винищувачі для патрулювання протиповітряної оборони , а не для більш ризикованих наземних атак.

відео дня

"Ризик для авіації в районі Курського виступу є значним. Українські військові розгорнули те, що один російський блогер охарактеризував як "значну кількість" батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням", - пише видання.

Також повідомляється, що завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук". Росіяни також стягнули до Курська значну кількість ППО. Тому літаки обох сторін намагаються літати якомога нижче, щоб уникати радарів.

Хоча обидві сторони розгорнули військові літаки над прикордонною зоною, ймовірно, росіяни розгортають більше військових літаків. Є докази їхніх бомбардувань, націлених як на українські війська в Курську, так і на їхні бази в Сумах. Водночас єдина підтверджена ціль української бомби – командний пункт у Тетькіно. Таким чином поки незрозуміло, чи українці поширили свою повітряні сили безпосередньо над лінією фронту.

"Це мало б сенс. Незважаючи на ескалацію українських безпілотників і ракетних нальотів на російські авіабази в Курську та навколо нього, росіяни все ще мають більше реактивних літаків і бомб. Ті 85 F-16, про які пообіцяли європейські союзники України, надходять повільно та в невеликій кількості. Цілком можливо, що українські військово-повітряні сили мають лише 100 бойових літаків після того, як втратили кілька під час російських атак на українські аеродроми цього літа", - припускають журналісти.

Видання наголошує, що попри всі недоліки просування українських сил не демонструє жодних ознак сповільнення.

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що тенденція розвитку ситуації у Курській області буде напряму залежати від фактору ресурсів. Тих ресурсів, якими володіє український Генштаб для реалізації цієї місії, і тих ресурсів, які спроможеться відшукати російський Генштаб для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області.

Експерт Defense Express Іван Киричевський говорив, що операція ЗСУ в Курській області була реалізована за західною концепцією ведення гібридної війни з поєднанням воєнних й невоєнних методів.

Речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що на відміну від Росії, Україна не збирається анексовувати території в Курській області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред