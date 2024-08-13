"Це велика авантюра": у NYT описали наслідки для України від операції на Курщині

Україна операцією на Курщині може намагатися відтягнути російські війська з Донеччини, Запоріжжя і Харківщини, а також уникнути російського наступу на Суми.

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У NYT описали наслідки для України від операції на Курщині/ колаж: Главред, фото: flickr, скрін з ISW

Операція в Курській області, яку проводить Україна, може бути спробою відтягнути частину російських військ з інших напрямків фронту. Це може дати Україні низку переваг, якщо такі дії будуть успішними. Про це йдеться у статті The New York Times.

"Це спроба хоч якось шокувати Росію. Це може дати Україні перемогу або принаймні змусити їх почуватися добре на кілька днів. Чи змінює це більший розрахунок на полі бою? Це ще належить побачити", – сказав автору статті його колега Ерік Шмітт, який відповідає за тему національної безпеки США. відео дня

Серед можливих плюсів для України у разі успішності такої операції автор статті називає наступні.

можливе відтягнення російських військ з Донеччини, Запоріжжя і Харківщини, а також уникнення російського наступу на Суми;

підняття морального духу українців, який міг трохи занепасти,

спонукання міжнародних партнерів продовжувати підтримку України, адже перемога на полі бою проти країни-агресорки Росії, навіть якщо вона не є стратегічно важливою, може повернути прихильників,

шанс переконати Вашингтон, що Україна може завдати удару всередині Росії.

можливе використання захоплених на Курщині територій як розмінну монету під час майбутніх переговорів з РФ, щоб обміняти їх на свої території.

Для того, щоб використати ці території під час переговорів та обміняти на свої території, Україні потрібно зберегти свій контроль на захопленій площі в Курській області. У той же час автор статті висловив свій сумнів, що це можливо, зважаючи на те, наскільки перевантаженими є військові сили України. Він зазначив, що якби Україна зазнала великих втрат, намагаючись утримати чужу територію, вторгнення було б катастрофою.

"Це величезна авантюра з боку українців", – зазначив Ерік Шмітт.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області – останні новини

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що операцією ЗСУ під Курськом Сирський обвів Герасимова навколо пальця. Українському главкому Сирському вдалось перехитрити начальника російського Генштабу Герасимова, тому "дощ" з наступальною операцією у Курській області надовго.

У BILD зазначили, що ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині. Українські захисники просуваються у напрямку Коренево, розширюючи плацдарм на Курщині, розповів Юліан Рьопке.

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині – Зеленський розкрив деталі операції. На окремих напрямках українські захисники просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль ділянку площею 40 квадратних кілометрів, розповів Сирський.

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