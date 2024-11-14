'Кишеня' зараз стискається': ЗСУ доведеться відступати 'дуже далеко' - Попович

Окремі групи ворога вже зайшли й намагаються закріпитися на околицях самого Курахового.

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В ЗСУ в районі Курахового є одна важлива загроза / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези Поповича:

В районі Курахового окупанти продовжують тиснути з трьох сторін

Ворог прикладає сил, щоб перерізати трасу в районі селища Костянтинопіль

Ймовірно, ЗСУ доведеться відступати на захід - на 10-15-20 кілометрів

В районі міста Курахове Донецької області окупанти мають значну перевагу в живій силі. Такою інформацією в ефірі Radio NV поділився військовий аналітик Денис Попович.

"У кілька разів там перевага. З певних джерел навіть лунають такі пропорції, як 1 до 6 на користь противника. На превеликий жаль, ця "кишеня" зараз стискається, і передусім з півночі. Є інформація про присутність ворога на околицях самого Курахового, окремі групи ворога туди зайшли й намагаються закріпитися", - сказав Попович. відео дня

Агресори досягли успіху і їм вийшло зайти зі східних околиць міста. Таким чином окупанти продовжують тиснути з трьох сторін - з півночі, сходу та півдня.

Що відомо про Курахово / Инфографика: Главред

"При чому з півдня, на мій погляд, достатньо загрозливий тиск у тому плані, що ворог намагається зайти сильно західніше і намагається перерізати трасу в районі селища Костянтинопіль. А, можливо, навіть ще західніше. І це створює небезпеку того, що в разі, якщо цей плацдарм закриється, то нам треба буде відступати дуже далеко на захід - на 10-15-20 кілометрів. І таким чином велика кількість територій буде втрачена", - додав експерт.

Попович пояснює, що у тому разі, якщо Силам оборони доведеться відступати з Курахового далі по трасі, то ворог може перекинути звідти свої сили на Покровський напрямок.

Однак на сьогодні у ворога, на щастя, є певна нестача техніки. Але Попович все ж стверджує, що навряд це призведе до критичних проблем у складі ЗС РФ.

"Тут треба дивитися на данні OSINT-аналітиків, які спостерігають, як спустошуються російські бази зберігання. А вони спустошуються - техніка там зникає великими темпами. Те, що зараз росіяни воюють на радянських запасах, - це не є секретом. Ці запаси закінчуються, статися це може у 2025 році. Але тут треба розуміти, що ворог зараз веде війну значно мірою живою силою... А жива сила у них поки закінчуватися не збирається", - пояснив Попович.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, агресори продовжують спроби атакувати позиції ЗСУ, але зазнають значних втрат. Так, бійці ЗСУ рознесли в попіл штурми РФ на Курщині.

Окрім цього, ЗСУ "гаряче" зустріли ворога під час спроби прориву окупантів у Куп'янськ. Натомість українські воїни зупинили просування ворога на Купянськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Водночас, на думку експерта Олега Жданова, наступний удар РФ може бути по Запоріжжю, ворог хотітиме вийти аж до Херсону. Однак поки що Росія буде дотискати Донецьку область.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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