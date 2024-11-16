Україна розробила чотири види потужних ракет: Зеленський розкрив важливі деталі

Володимир Зеленський такоєж заявив, що нині ЗСУ є технологічно найсильнішими в Європі.

https://glavred.net/ukraine/ukrajina-rozrobila-chotiri-vidi-potuzhnih-raket-zelenskiy-rozkriv-vazhlivi-detali-10614797.html Посилання скопійоване

Україна розробила чотири види ракет / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключові тези Зеленського:

В Україні проводять випробування нових видів ракет

На виготовлення нових дронів виділили 775 млрд гривень

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила чотири види ракет. Зараз йдуть випробування вітчизняної зброї.

Глава держави заявив в інтерв'ю Українському радіо, що зараз українська армія - одна з потужніших у світі. Війська отримали різні види зброї від партнерів.

відео дня

За словами Зеленського, за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ЗСУ технологічно найсильніші в Європі. Зеленський вважає, що у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби Україна ще не досягла великих результатів, але успіхи є.

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що у бюджеті на 2025 рік закладено 775 млрд гривень на виробництво українських дронів. Також є інші гарантовані фінанси від партнерів.

Що відомо про український дрон "Magura" / Інфографіка: Главред

Українська зброя - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна збільшить власне виробництво. Зокрема Україна працює над укладенням багаторічних контрактів для виробництва, постачання та технічного обслуговування озброєння.

В Україні з'явилися дрони-перехоплювачі Шахедів. Перший керований безпілотник Sting здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину. На квадрокоптері зверху встановлений великий виступаючий купол, де знаходиться камера та боєголовка. Керувати ним можна буде за допомогою VR-окулярів.

Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів. Стало відомо, що вранці 6 листопада у Каспійську, що в Дегестані РФ, пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку невідомих безпілотників. Дрон, ймовірно, типу А-22 "Летюча лисиця" залетів в район порту.

Дрони Sea Baby - що про них відомо Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат. Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія. Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР. 6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам. СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі. 17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст. 14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном. У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред