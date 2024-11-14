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"Не мʼясні штурми": у ЗСУ попередили про нову стратегію армії РФ - що відомо

Маріна Фурман
14 листопада 2024, 18:49
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Ворог застосовує кілька хвиль атак із використанням більш підготовлених груп, що відрізняється від попередніх тактик "м’ясних штурмів".
ВСУ
ЗСУ відбивають ворожі штурми на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Ключові тези:

  • Російські окупанти безперервно атакують на Запорізькому напрямку
  • Ворог змінює тактику штурмів
  • Армія РФ активно застосовує авіарозвідку

Російські війська продовжують інтенсивно наступати на Запорізькому напрямку, зокрема на Череміївському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Основна мета окупантів - захопити острівні ділянки на Дніпрі. Про це розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За словами спікера, на Времівському напрямку ворог атакує безперервно, проте окупанти стали діяти більш організовано, змінивши свою тактику "м’ясних штурмів".

відео дня

Волошин пояснює, що російська тактика зараз включає використання бронетехніки для перекидання штурмовиків до передових українських позицій. Після цього ворог десантується, намагається закріпитися, прорвати оборону і зайняти перші траншеї, а вже потім йдуть групи закріплення.

Крім того, окупанти активно застосовують авіарозвідку з використанням безпілотників і підтримку з повітря: тільки за останню добу російська штурмова й армійська авіація випустила понад 40 некерованих авіаракет.

Ситуація на Запорізькому напрямку - новини за темою

Як раніше писав Главред, російські війська намагаються просуватися на Запорізькому напрямку, а українські захисники готуються до запеклих боїв. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що окупанти активізувались в районі Ольгівського та Рівнополя на кордоні із Запорізькою областю.

Нещодавно Владислав Волошин інформував, що армія РФ перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції в Запорізькій області, зокрема активізуючись на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському напрямках.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припускає, що РФ буде дотискати Донецьку область. Водночас у Харківській області вона буде робити буферну зону по річці Оскіл. А от наступний удар може бути завдано Росією по Запоріжжю, де російські війська спробують перейти через Дніпро – і тоді буде Херсон.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Запорізька область російські війська Владислав Волошин Фронт
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