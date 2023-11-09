Україна може вступити до ЄС за скороченою процедурою: названо спосіб

Стало відомо, за яких обставин Україна може прискорити вступ до Євросоюзу.

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Україна може вступити до ЄС за скороченою процедурою / колаж: Главред, фото: Офіс Президента, Flickr

Скорочена процедура вступу до Євросоюзу багатьом здається неможливою, а ось політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає інакше. На яких підставах це може статися, він розповів в інтерв'ю Главреду.

Скорочені процедури вступу до ЄС - спосіб для України

Володимир Горбач стверджує, що час, в якому ми живемо, наповнений величезними внутрішніми трансформаціями, що роблять будь-які чудеса можливими і здійсненними.

За словами експерта, посприяти прискореному вступу України в ЄС можуть і зовнішні причини безпеки. Ці причини досить прогнозовано можуть спонукати ЄС приймати рішення про внутрішні реформи, в той час, як хтось із членів союзу буде проти і почне блокувати зміни. Такі події, на думку Горбача, легко можуть привести до створення нового союзу і організації з новим ім'ям.

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В принципі (в такому випадку - ред.) не буде іншого шляху, окрім як створити нову організацію - новий Союз з новою назвою, новими правилами, установчими договорами або Конституцією. І якщо дійде до таких протиріч всередині організації, тоді у нас з'явиться шанс стати співорганізатором на старті нової структури.

Звичайно, подібні сценарії звучать досить фантастично, але епоха величезних трансформацій, на якій акцентує увагу Горбач, все ж нічого виключає.

Нагадаємо, голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Тому Європейська комісія рекомендувала вже почати переговори про членство України в Європейському Союзі.

Також відомо, що ускладнюють початок переговорів про вступ до ЄС позиції Угорщини та Словаччини. Експерт дав прогноз на вступ України до ЄС і пояснив, що для успіху в переговорах про вступ Україні необхідно заручитися і підтримкою саме цих країн.

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