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"Жорсткі переговори": Горбач пояснив, що може стати Україні на заваді до вступу в ЄС

Юлія Закрепа
9 листопада 2023, 15:06
Якщо Польща буде робити кроки назустріч України, за Україною теж затримки не буде, вважає експерт.
'Жорсткі переговори': Горбач пояснив, що може стати Україні на заваді до вступу в ЄС
Горбач розповів про вступ України до ЄС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

У Польщі вже починають говорити про те, що Україна не може вступити до Євросоюзу, допоки не буде вирішена суперечка між країнами, яка стосується ексгумації жертв Волинської трагедії. В інтервʼю Главреду політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач розповів, чи багато подібних ситуацій, які можуть стати Україні на заваді до вступу.

"Ця заява зрозуміла, і це представники тієї партії, для виборців якої начебто це питання є дуже чутливим. Але я думаю, що його точно можна вирішити. Якщо Польща буде робити кроки назустріч України, за Україною теж затримки не буде. Коли в Польщі зміниться уряд, зміняться певні підходи, і можна буде це питання розв'язати, що називається, полюбовно. У нас немає мети не дозволяти полякам проводити ексгумацію своїх жертв і такого ніколи не було - це було рішення у відповідь на певні недружні кроки з боку польського уряду, який найближчими днями зміниться, і з яким можна буде говорити з чистого аркуша", - пояснив Горбач.

Експерт розповів про закон про освіту і нацменшини зацікавленою стороною можуть бути ще румунська, болгарська меншини в Україні. Горбач додав, що там Україні завжди легше вдавалося знаходити спільну мову, тому що ці уряди були конструктивними, на відміну від уряду Орбана.

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"Щодо складності переговорів взагалі, тобто щодо того, як вмонтувати Україну до системи Європейського Союзу, то найважчими, мабуть, все-таки, будуть переговори щодо сільського господарства. Тобто там, де питання стосуються коштів, виплат і великої частини бюджету Європейського Союзу. І там, де мова буде йти про гроші, переговори будуть дуже принциповими, жорсткими і триватимуть якнайдовше", - підсумував Горбач.

Вступ України в ЄС: що відомо

Нагадаємо, що Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% реформ, на які від неї очікував ЄС, водночас і надалі варто продовжувати це.

Польща різко виступила проти вступу України до ЄС без вирішення одного питання. Там заявили, що Україна не може вступити до Євросоюзу, поки не буде вирішено "значну суперечку" між країнами. Йдеться про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Експерт дав прогноз на вступ України до ЄС. Фесенко пояснив, що для успіху в переговорах про вступ Україні необхідно залучитися й підтримкою Угорщини та Словаччини, які нещодавно досить гостро висловлювалися проти.

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