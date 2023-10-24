"Ніхто не зобов'язує бути членом ЄС": в Євросоюзі Угорщини натякнули на двері

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель прокоментував скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що членство в ЄС можна порівняти з радянською окупацією.
За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу. Таку заяву він зробив під час конференції "Європа і світ" у Брюсселі, передає 24 Канал.
Він досить різко відповів Орбану на його заяви з порівнянням окупації Будапешта радянськими військами в 1956 році.
"Чесно кажучи, я не бачу ніякої схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлямоні (штаб-квартира Європейської комісії, - ред.). Я не бачив жодного танка там. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС", – додав Боррель.
Скандальна заява Орбана
У річницю придушення радянськими військами революції 1956 року Орбан виступив зі скандальною заявою, в якій порівняв членство своєї країни в Європейському Союзі з радянською окупацією.
Так, під час свого виступу в місті Веспрем, Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років. У своєму виступі він висловив звинувачення у бік ЄС у спробі відібрати в Угорщини її національну ідентичність шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці нібито відкидають.
"Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється", - сказав Орбан.
Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".
Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути "Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".
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