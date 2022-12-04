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ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонщини, окупанти розуміють неминучість поразки - ОК Південь

4 грудня 2022, 10:05

Російські окупанти не змінюють своїх методів і посилюють тиск на місцеве населення на лівобережжі Херсонської області, сказала Наталія Гуменюк.

ЗСУ, війська РФ
Війська РФ намагаються змістити свої сили подалі від лінії фронту - Гуменюк / Колаж 14 ОМБр Романа Великого, Reuters

Військові підрозділи загарбників Росії, які втекли з правого берега на лівобережжя Херсонської області, розуміють, що поразка неминуча, а ЗСУ все одно звільнять лівий берег. Вони продовжують тероризувати українців і намагаються вербувати їх на співпрацю. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що росіяни посилюють свій "поліцейський тиск" на лівобережжі Херсонщини. Вони проводять обшуки і перевірки серед місцевих жителів, намагаючись виявити патріотів.

"Методи окупантів не змінюються, вони продовжують тиснути на людей, продовжують вербувати на співпрацю", - зазначила Гуменюк.

За словами представниці ОК Південь, окупанти розуміють неминучість поразки і звільнення ЗСУ лівобережжя Херсонської області і намагаються змістити свої позиції подалі від лінії фронту.

"Вони відчувають, що земля горить у них під ногами. Незважаючи на те, що погода волога і горіти не так легко – ми допоможемо. Вони розуміють близькість цих місць до наших позицій, розуміють, що все одно лівий берег буде звільнено і їм потрібно вишукувати місця "тепліше". Вони намагаються евакуюватися глибше", - пояснила вона ситуацію.

Також спікерка додала, що українці на лівобережжі Херсонської області теж розуміють, що територію буде звільнено, а українські війська вже близько.

"Місцеві розуміють, що до лівого берега досить близько", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація на Кінбурнській косі

В Інституті вивчення війни раніше розповіли про те, що війська РФ вбачають значну загрозу у можливому звільненні силами оборони України Кінбурнської коси. Окупанти побоюються просування ЗСУ до лівобережжя Херсонщини.

Начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрин заявляв, що ситуація на Кінбурнській косі під контролем. Однак ЗСУ поки не вдалося звільнити косу.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк казала, що армія України працює над звільненням Кінбурнської коси. Ворожі сили знищуються, проте окупантам вдається поповнювати свої резерви.

Дивіться відео ТСН - влада закликає жителів лівобережжя Херсонської області до евакуації

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України Наталія Гуменюк
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