ЗСУ диктують ініціативу в Луганській області: знищують логістику і б'ють війська РФ

Війська України на Луганщині щодня знищують склади та логістику ворога - Череватий / 14 ОМБр Романа Великого

Ситуація на полі бою в Луганської області складна, але контрольована. Сили оборони України диктують ініціативу. У районі деяких населених пунктів війська Росії намагаються атакувати, після чого несуть великі втрати і відступають. Знищується ворожа логістика. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що армія України контролює ситуацію в Луганській області і диктує ворогові ініціативу. Окупанти в районі деяких населених пунктів намагаються атакувати, але отримують відповідь, зазнають великих втрат і змушені відступати.

За словами військового, на Луганщині щодня знищуються склади ворога та його логістика.

"Час від часу в районі деяких населених пунктів ворог намагається атакувати. Однак він також отримує відповідь, зазнає великих втрат, відступає. Ситуація контрольована, щодня фактично там знищуються склади, знищується логістика. Вони (окупанти - ред.) вже отримали наказ не підходити до розвантаження своїх артилерійських боєприпасів ближче, ніж на 1000 км до переднього краю. Тому що гарантовано вона буде знищена. Ситуація напружена, але контрольована, і там більше ініціативу диктує Україна", - підкреслив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше зробив заяву про те, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін намагається використовувати зиму як зброю, а Москва завдає ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Однак Путіну не вдасться зупинити Україну.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що армія України має цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Українські військові поступово звільняють свої території. Як вважає Гайдай, Луганщину доведеться довго звільняти, оскільки окупанти РФ зміцнилися в регіоні.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ проводять роботу над звільненням Кінбурнської коси. Українські військові проводять операцію в режимі тиші.

Російські окупанти зазнають втрат, але швидко поповнюють свої сили.

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