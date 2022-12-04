Темп наступу ЗСУ на сході зросте в найближчі тижні: в ISW заявили про наближення змін на фронті

В ISW заявили, що темп наступу ЗСУ на сході України зросте в найближчі тижні/ 93-я ОМБр Холодний Яр, ISW

Загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.

Це буде пов’язано зі змінами погодних умов. Через похолодання і замерзання землі виникнуть обставини, сприятливі для наступу. Про це розповіли аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, зокрема, нагадують, що про це також говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначав, що погодні умови змінюються на лінії Кремінна-Сватове, і що там захисники України зможуть покращити контрнаступ, адже їм не заважатиме багнюка під ногами.

Про ймовірність посилення наступу українських військ говорили й у ворожому таборі. Один російський воєнний блогер заявляв 3 грудня, що на лінії Кремінна-Сватове уже замерзла земля, і що це може сприяти наступу військ України.

Аналітики кажуть, що темпи наступу можуть зрости у найближчі тижні. Зараз обидві сторони буквально загрузли у багнюці, проте зі зниженням температури повітря і приходом морозу замерзне земля, що дозолить вести активніші бойові дії.

Такі погоні умови будуть сприятливими для проведення механізованих маневрених бойових дій на сході України. Тому обидві сторони навряд чи проґавлять цей шанс, зазначають в ISW.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що українські військові увійдуть до Донецька і звільнять місто. Успішний контрнаступ на цьому напрямку є "очевидною реальністю". Він заявив, що заявив, що українських військових нічого не зупинить на шляху до звільнення Донецька.

Нагадаємо, колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес говорив, що Збройні сили України затягують петлю навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється HIMARS. Американський генерал зауважив, що вся російська логістика опинилася у зоні досяжності снарядів HIMARS.

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