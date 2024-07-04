Зміни будуть помітні на фронті: на Ставці Зеленського ухвалили важливі рішення

Президент України зазначив, що буде підготовлена дуже сильна безпекова угода для України.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засідання обговорили надсерйозні і термінові питання. Про це президент заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що на засіданні вдалося ухвалити дуже важливі рішення, які будуть помітні вже на фронті.

"Серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам", - сказав Зеленський. відео дня

Також на засіданні Зеленського обговорили і саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня. Була підготовлена і дуже сильна безпекова угода для України.

"Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО. Також підготовлена і нова безпекова угода для України – сильна угода, яка дійсно підтримає. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне", - зазначив Зеленський.

Війна в Україні - заяви Володимира Зеленського

Нагадаємо, Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія може використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях, а потім звинуватити Україну в порушенні домовленостей і після цього почати нове вторгнення.

Він також спростував тезу, мовляв, ситуація на фронті дійшла до "глухого кута". За словами президента, сили ЗСУ на зараз краще укомплектовані людьми, ніж кілька місяців тому, а новий контрнаступ - питання оснащення бригад.

Крім того, Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру. Проте, за словами українського президента, якщо Україні та Росії таки вдасться сісти за стіл переговорів, то Зеленський не чекає, що Путін особисто буде брати участь у перемовинах.

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