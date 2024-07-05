Patriot від Німеччини вже в Україні: Зеленський розкрив про нову поставку

Україна продовжує працювати й невдовзі будуть нові рішення для посилення ППО, заявив Зеленський.

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Зеленський заявив про передачу Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

У пʼятницю, 5 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що нова система ППО Patriot від Німеччини вже надійшла в Україну.

"Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Дякую Німеччині за Patriot, який вже в Україні. Сильна новина. Ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "петріотів", - повідомив президент у Telegram.

За словами президента, Україна продовжує працювати й невдовзі будуть нові рішення для посилення ППО.

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"Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ЗРК Patriot / Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Поставка Patriot в Україну: що відомо

Нагадаємо, що Білий дім віддаватиме Україні всі нові Patriot разом із ракетами. Білий дім планує оголосити про своє рішення пізніше сьогодні. Президент Байден натякнув на цей крок минулого тижня під час зустрічі "Групи Семи" в Італії.

Польща категорично проти передачі систем Patriot Україні. Яцек Сєвєра повідомив, що Польща відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на території країни. Переміщення всієї батареї є небезпечним.

Генерал Бундесверу заявив, що у ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію над територією РФ. Крістіан Фрейдінг заявив, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією, адже вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками.

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