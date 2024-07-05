Світла може стати більше: Зеленський повідомив про хід переговорів з ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого впровадження рішень щодо підтримки населення та компаній в умовах дефіциту електроенергії. Також він зазначив, що Україна зосереджена на переговорах з європейськими партнерами для збільшення імпорту електроенергії та відновлення енергетичних потужностей. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.
"Узяв сьогодні участь у роботі Конгресу місцевих і регіональних влад України. Були й урядовці, представники різних органів центральної влади. І найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики", – сказав він.
Володимир Зеленський також зазначив, що відповідні зміни о законодавства вже підготовані і вони будуть проголосовані.
Окремо він наголосив, що українці зможуть отримати безвідсоткові кредитні програми та лояльні кредитні рішення для представників бізнесу.
"Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Усе це має запрацювати якнайшвидше. [...] Триває робота й щодо відновлення енергообʼєктів", – зазначив Зеленський.
Крім того, Зеленський наголосив, що Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії до України.
"Відповідальність за всі частини комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані", – заявив Зеленський.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Відключення світла в Україні - графіки відключення світла
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Укренерго планує ввести погодинні вимкнення електроенергії протягом всієї доби в суботу, 6 липня.
Крім цього, в Укренерго заявили, що кожна область України матиме один день, коли електропостачання залишатиметься стабільним. Укренерго вже оголосило дати цих днів, оскільки планується виміряти фактичне споживання електроенергії в кожній області з метою можливих змін у графіках. Ці вимірювання проводитимуться в період з 9 по 24 липня.
Україна, знаходячись у стані дефіциту енергії через літню спеку та проблеми у енергетичній системі, продовжує збільшувати імпорт електроенергії із сусідніх європейських країн. Незважаючи на це, через серйозні труднощі в енергетиці відключення не можна уникнути, зазначили в Укренерго.
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