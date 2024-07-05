Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

Президент України обговорив продовження двосторонньої співпраці з новим прем'єром Британії.

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Україна і Британія можуть підписати 100-річну угоду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна і Британія можуть підписати 100-річну угоду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Цю угоду він обговорив телефоном з новим прем'єрміністром Великобританії Кіром Стармером.

"Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом. Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - написав Зеленський. відео дня

Військова допомога Україні від Великої Британії

У травні Міністерство оборони Великої Британії заявило, що країна передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

ЗМІ писали, що в грошовому еквіваленті Британія - один із найщедріших донорів, який надав Україні 5,7 мільярда доларів військового обладнання. Це третє місце серед інших країн. Британія поступається лише Німеччині та Сполученим Штатам.

У червні повідомлялося, що Велика Британія надасть пакет фінансування на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 мільйонів доларів) для невідкладних гуманітарних, енергетичних і стабілізаційних потреб України.

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