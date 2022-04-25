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Блінкен і Остін оголосили про виділення $713 млн Україні - підсумки їх зустрічі із Зеленським

25 квітня 2022, 08:34

США в черговий раз підтримали Україну у війні з Росією.

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Блінкен і Остін оголосили про виділення $713 млн Україні / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

Також було анонсовано повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні, пише Reuters.

"Візит підкреслив зрушення в конфлікті, оскільки українські сили, озброєні масовим припливом зброї із Заходу, успішно відбили напад військ РФ на Київ. Росіяни перегрупувалися, щоб спробувати захопити більше території на Донбасі, дозволивши іноземним лідерам відвідати столицю", - йдеться в повідомленні.

Міністри також анонсували новий пакет допомоги в розмірі 713 мільйонів доларів уряду Зеленського і 14 іншим країнам регіону, в якому вторгнення Росії є найбільш вірогідним.

читайте такожУкраїні потрібна військова допомога без обмежень-ЗеленськийПісля Києва Міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Рамштайн проведе зустріч з представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, в Україну зі Сполучених Штатів Америки прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Всього в рамках цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів, адже запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть початися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія РФ полягає в перекиданні зброї і військ, які знаходилися на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

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