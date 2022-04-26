Вибухи в Брянську: Арестович не виключив, що в РФ почалася партизанська війна

Вибухи у Брянську прогриміли вночі 25 квітня / соцмережі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що в Росії могла початися партизанська війна. Так він прокоментував вибухи в Брянську. При цьому Арестович не підтвердив, що Україна якимось чином до них причетна.

Він зазначив, що Кремль ніколи не визнає, що Збройні Сили України завдають ударів по території РФ, адже це означало б повний провал російської армії.

"Уявімо собі гіпотетично, що ЗСУ наносять удари по російській території. Де ППО, де все інше. Виходить, ти (Путін, — ред.) 20 років брехав, що створив страшну армію. А тепер, виявляється, потрібно обкопуватися в Брянській області. Це ж катастрофа", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

Радник глави ОП зазначив, що в Росії почастішали пожежі та вибухи.

"У Росії невідомо, що відбувається: горить військова база в Уссурійську, військкомати горять, нафтобази, якісь склади, виші, будинки губернаторів тощо. У мене відчуття, що в Росії почалася партизанська війна", — сказав він .

Особливу увагу Арестович звернув на підпали російських військкоматів. На його думку, так росіяни можуть перешкоджати призову та мобілізації.

"Народ не хоче туди (на війну з Україною — - ред.). У військкоматах же ще й списки призовників і резервістів", — зазначив радник глави ОП.

Вибухи в Брянську

У російському Брянську вночі 25 квітня сталася сильна пожежа на нафтобазі. Перед цим жителі міста чули два вибухи і звуки повітряної тривоги.

РосЗМІ писали також, що один з вибухів стався на території місцевої військової частини. Даних про постраждалих не надходило.

У Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля палаючої нафтобази.

Зазначимо, Брянськ знаходиться в 100 км від України.

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