"Вирок" для ворожих літаків і гелікоптерів: Норвегія безкоштовно передасть Україні ЗРК Містраль

ЗРК Містраль/ Збройні сили Норвегії

Уряд Норвегії безкоштовно передасть Збройним силам України партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Містраль.

Про таке рішення повідомив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам. За його словами, які наводить профільний сайт норвезького оборонного відомства, здатність України протистояти російській збройній агресії залежить також від інших держав, тому вони повинні надавати їй зброю для оборони.

"Конфлікт в Україні може затягнутися, і країна залежить від міжнародної підтримки, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд ухвалив рішення подарувати Україні ЗРК Містраль", – зазначив міністр оборони.

Він додав, що така зброя уже зарекомендувала себе раніше, адже зараз використовується на флоті. Тому вона принесе Україні велику користь.

Те, що Україна отримає від Норвегії ЗРК Містраль, підтвердив також у середу, 20 квітня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, у нашу країну прибудуть близько 100 таких зенітно-ракетних комплексів.

"Хороші новини вранці. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів Містраль, повідомило Міністерство оборони країни", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

ЗРК Містраль – призначення і характеристики

Містраль – це переносний зенітний ракетний комплекс, яким можна знищувати низьколітаючі вертольоти і літаки ворога.

Такі ЗРК розробили у Франції – розробка належить французькій компанії MBDA. У цій країні їх прийняли на озброєння в 1987 році. У 2000 році була прийняла на озброєння удосконалена версія ЗРК – Містраль-2 з інфрачервоною головкою самонаведення. Тоді ж цю нову версію почали поставляти на експорт. Зараз обидва варіанти зенітно-ракетних комплексів перебувають на озброєнні 25 країн світу.

Стрільбу такими ЗРК можна проводити на відстані від 500 до 6 тисяч метрів.

ЗРК Містраль/ Збройні сили Норвегії

Військова допомога Україні від інших держав

Нагадаємо, в Україну зі США прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Загалом у межах цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Також раніше повідомлялося, що в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську армію. За словами Кирила Буданова, першочергово потрібні артилерійські системи і танки.

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