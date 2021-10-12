"Уже дуже близька": Боррель розповів, які умови має виконати Україна для вступу в ЄС

Україна дуже близька до Європейського Союзу / Reuters

Україна вже сильно наближена до Європейського союзу. Втім, задля прискорення цього процесу потрібні реформи. Саме вони є найкращим інструментом для вступу до союзу.

Про це розповів верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він зауважив, що Україна дуже близька до ЄС, починаючи з географічної та культурної близькості і закінчуючи тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію, передає "Радіо Свобода"

Він також зазначив, що реформування та зближення з ЄС є найкращими інструментами для найскорішого вступу України.

"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", – розповів Боррель.

Зазначимо, що раніше Боррель повідомив, що під час саміту Україна – ЄС не схвалять питання створення військової місії. Все через те, що для цього потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найефективніший підхід в цьому напрямку.

Вступ України до ЄС: останні новини