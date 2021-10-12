"Уже дуже близька": Боррель розповів, які умови має виконати Україна для вступу в ЄС

Він зазначив, що європейський вибір України привітали і в декларації саміту Східного партнерства 2017 року.
Україна вже сильно наближена до Європейського союзу. Втім, задля прискорення цього процесу потрібні реформи. Саме вони є найкращим інструментом для вступу до союзу.
Про це розповів верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він зауважив, що Україна дуже близька до ЄС, починаючи з географічної та культурної близькості і закінчуючи тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію, передає "Радіо Свобода"
Він також зазначив, що реформування та зближення з ЄС є найкращими інструментами для найскорішого вступу України.
"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", – розповів Боррель.
Зазначимо, що раніше Боррель повідомив, що під час саміту Україна – ЄС не схвалять питання створення військової місії. Все через те, що для цього потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найефективніший підхід в цьому напрямку.
Вступ України до ЄС: останні новини
- Раніше Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Разом з тим він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні. За його словами, прийшов час визнати, що приєднання до ЄС пов'язане не тільки з реформами.
- Президент Естонії зробила невтішний прогноз для українців. Керсті Кальюлайд зазначила, що Україну від вступу в ЄС відокремлюють багато років важкої праці.
- Водночас британський історик, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету (США) Ніл Фергюсон запевнив, що немає жодних аргументів проти того, щоб Україна була в ЄС, а Європа "просто хоче домогтися того, щоб Україна виконала вимоги для того, щоб відповідати критеріям членства".