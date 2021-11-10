Україна готується до можливого приходу іракських біженців: у МВС розкрили подробиці

Зараз мігранти знаходяться на польсько - білоруському кордоні / Reuters

Глава МВС Денис Монастирський розкрив деталі підготовки українських силовиків до можливого приходу Іракських біженців в Україну.

В ході брифінгу за підсумками засідання РНБО в середу, 10 листопада, глава відомства зазначив, що Україна готова до будь-якого розвитку сценарію.

"Найближчим часом будуть приведені і залучені підрозділи територіальної оборони в прикордонних областях, щоб перевірити та провести навчання по взаємодії цих підрозділів, щоб бути готовим до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів з Білорусі, що пересуваються в бік польського кордону", - заявив Монастирський.

читайте такожУ Бундестазі пропонують направити біженців з Білорусі в УкраїнуУ МВС такий сценарій не виключають.

"Відповідь і реакція українських правоохоронців будуть досить жорсткими, чіткими, коректними в рамках закону щодо захисту державного кордону", – говорить Монастирський.

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Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

У Білорусі на кордоні з Польщею з ранку 8 листопада зібрався великий натовп нелегальних мігрантів, які мали намір потрапити на територію польської держави. Вони силою намагалися прорватися до Польщі, ламаючи паркан, використовуючи щипці і навіть колоди. Польські силовики відбили атаки.

Пізніше люди побудували наметовий табір біля кордону з Польщею. Варшава 9 листопада зафіксувала близько 309 спроб нелегального перетину кордону. На місці знаходяться кілька тисяч мігрантів.

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