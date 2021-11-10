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Захист від мігрантів: Україна перекидає бійців і БПЛА на кордон Білорусі

10 листопада 2021, 07:54

Україна готується до можливого напливу мігрантів з Білорусі, підкреслив Євген Єнін.

кордон, Стіна, прикордонник
Україна посилює охорону кордону з Білоруссю / facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін прокоментував ситуацію навколо міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

За його словами, Україна готується до можливого напливу мігрантів з Білорусі. Київ повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю, заявив він у коментарі РБК-Україна.

Перший заступник глави МВС України уточнив, що українські прикордонники посилюють захист і готові до можливих провокацій.

"Вживаються заходи щодо інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою і спеціальними засобами, в тому числі безпілотниками, і службовими собаками", - повідомив представник МВС.

Він заявив, що сусіди повинні усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій.

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"Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - додав Єнін.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю в пункті пропуску "Кузня" через напружену ситуації з мігрантами.

Велика кількість мігрантів, які мали намір потрапити через Білорусь до ЄС, знаходяться поблизу кордону з Польщею.

За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, що визначали напрямок руху мігрантів.9 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці і стабільності всього Євросоюзу.

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За його словами, " ця гібридна атака режиму Лукашенка спрямована проти всіх нас "(європейців)."Ми не будемо лякатися і будемо захищати мир в Європі разом з нашими партнерами з НАТО і ЄС", - підкреслив Моравецький.

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