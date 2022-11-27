Україна готує важливі кроки щодо зміцнення оборони: Зеленський назвав найгарячішу точку

Володимир Зеленський / Офтс президента України, 10-та гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається складною.

У вечірньому зверненні Зеленський сказав, що найгарячіші бої тривають у Донецькій області.

"Ситуація на фронті залишається дуже важкою. І найбільше - в Донецькій області, як і в попередні тижні", – підкреслив політик.

Зеленський також зазначив, що очікуються важливі кроки щодо зміцнення оборони.

"Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити все, щоб притягнути Росію до відповідальності за цю війну, за цей терор. І щоб досягти цих результатів, на тижні, що починається, будуть нові важливі кроки", - сказав президент.

Він подякував усім воїнам на фронті за стійкість.

"Вистояти зараз і захиститися зараз – це вистояти і захиститися на покоління вперед для всіх українців на всій нашій прекрасній землі", – додав глава держави.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада під час свого візиту до звільненого від російської окупації Херсона сказав, що Україна не вірить заявам Росії про нібито "переговори". Київ має намір продовжувати операцію з деокупації своїх територій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме переговори на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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