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Кличко виправдався після жорсткого "наїзду" Зеленського і звинуватив владу в маніпуляції

27 листопада 2022, 17:58

Мер Києва вважає, що зараз "починаються якісь політичні танці".

Кличко, Зеленський
Кличко виправдався після звинувачень Зеленського / Колаж фото скріншот, Офіс президента

Мер Києва Віталій Кличко виправдався після того, як його звинуватили у непрацюючих столичних "Пунктах незламності". Він стверджує, що всі 430 пунктів працюють і закликав владу не маніпулювати. Про це завив Кличко у своєму відеозверненні.

Він стверджує, що особисто перевіряв усі пункти. Кличко стверджує, що маніпулювати намагаються "народні депутати від партії влади".

"Маніпулювати не треба! Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив, перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені кажуть, що всі пункти, де вони побували, відкриті і добре працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото. Це виглядає, м'яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Сьогодні, як ніколи, всі повинні об'єднуватися і працювати спільно, а починаються якісь політичні танці", - сказав Віталій Кличко.

Мер міста додав, за період відсутності електроенергії в Києві розгорнули 430 пунктів обігріву, куди відразу ж рвонули люди, щоб в основному зарядити телефони та інші гаджети. У разі надзвичайно ситуації планується розгортання ще понад 100 таких пунктів.

Кличко
Кличко виправдався після звинувачень Зеленського / скріншот

Пункти незламності: що це

Згідно з офіційними повідомленнями, по Україні розгорнули майже чотири тисячі "Пунктів незламності". Під час блекаутів у них можна обігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до інтернету, попити та поїсти гарячого.

Переглянути адресу найближчого до вас "Пункту незламності" можна за посиланням: nezlamnist.gov.ua. Згідно з картою на сайті, здебільшого пункти відкривають у школах, дитсадках і заправках.

Наїзд Зеленського на Кличка

25 листопада у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський звинуватив столичну владу у неналежному забезпеченні "пунктів незламності", де люди могли б погрітися і зарядити техніку в умовах блекаута.

"По всій країні розгорнуті "Пункти незламності". Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту", - заявив президент.

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