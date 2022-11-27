У Зеленського назвали чіткі процеси, з якими зіткнеться РФ після поразки у війні

Подоляк розповів, що буде з Росією після перемоги України / Колаж фото УНІАН, Офіс президента України

Росія зіткнеться з непоправними процесами після повної поразки у війні, яку диктатор Володимир Путін розв'язав проти України. Ці процеси будуть неприємними і серйозно вдарять по економіці ворога. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Після остаточної перемоги України Росія вже не зможе розраховувати на силове захоплення територій. Подоляк зазначив, що Україну такий хід подій влаштовує.

Він також детально розповів, з якими саме нюансами доведеться зіткнутися РФ після завершення війни.

"Покарання військових злочинців. Зменшення підтримки терористів у світі. Відновлення міжнародного права. Неможливість силового захоплення територій. Економічне знищення агресора. Припинення будь-якого шантажу. Це можливо, якщо РФ програє. Україна це підтримує. Хто ні?"- написав Подоляк.

Подоляк розповів, що буде з Росією після перемоги України / скріншот

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада під час свого візиту до звільненого від російської окупації Херсона сказав, що Україна не вірить заявам Росії про нібито "переговори". Київ має намір продовжувати операцію з деокупації своїх територій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме переговори на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

Інші новини: