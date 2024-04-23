'Україна - це частина Росії': ЗМІ дізналися про новий 'зашквар' Трампа

Дональд Трамп часто скаржився на підтримку України з боку США, пише WSJ.

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Дональд Трамп потрапив у черговий скандал / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

На зустрічах у Білому домі та під час переговорів з іноземними лідерами Дональд Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" і повну "жахливих людей", а також називав її "частиною Росії", розповіли колишні та нинішні чиновники адміністрації США.

Як пише The Wall Street Journal, під час першої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Німеччині 2017 року російський правитель закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на зв'язки з Київською Руссю XI століття, що була розташована на території сучасної України, Білорусі та частини Росії.

Відтоді Трамп часто скаржився на підтримку України з боку США, називаючи країну в розмовах з європейськими лідерами "вашою Україною". Він спочатку виступав проти продажу Україні ракет для посилення оборони країни від Росії, розповіли нинішні та колишні чиновники.

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Трамп заперечував проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і заявив, що європейські союзники мають робити більше для захисту своїх сусідів. Однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України в президентські вибори 2016 року.

Чиновники адміністрації були "спантеличені тим, чому він (Трамп. - Ред.) був набагато прихильнішим до Росії, ніж до України - особливо коли їхні інтереси розходилися", сказав колишній чиновник.

Зазначається, що ставлення Трампа до України залишалося незмінно негативним. У червні 2018 року, за розповідями одного з іноземних чиновників, на вечері G7 у Канаді він заявив своїм колегам, що Україна - "одна з найбільш корумпованих країн світу".

Додамо, що раніше, захищаючи зусилля свого адвоката Руді Джуліані, спрямовані на просування розслідувань в Україні, Трамп заявив журналістам: "Він шукає корупцію скрізь, куди б він не пішов. Усі розуміють, що Україна має великі проблеми в цьому плані".

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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