Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни: прогноз

Генерацію вдасться відновити за умови припинення бойових дій та обстрілів.

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Чи буде світло - оптимістичний прогноз від експерта / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій, висловився в інтерв'ю Главреду керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Прокіп не згоден зі сценарієм, за якого Україна житиме з відключеннями чотири роки.

"Якщо, скажімо, припиняються бойові дії та обстріли, то за хороших темпів відновлення, вже через рік ми про це забудемо. Потрібен рік активної роботи для того, щоб відновити генерацію від того стану, який є зараз", - пояснив він. відео дня

Але йдеться не тільки про відновлення пошкоджених обстрілами об'єктів.

"Це і ремонти, і будівництво нової генерації. Тут потрібно оцінювати ситуацію окремо по кожному з об'єктів і враховувати те, чи піддається він відновленню, і скільки це може коштувати", - додав експерт.

Хто такий Андріан Прокіп Андріан Прокіп - керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США), займається проблемами енергетичної політики та енергетичної безпеки. Постійно публікує авторські тексти в Україні, Європі та США, відстежуючи зміни в енергетичному секторі України та загальні зміни в країні, оцінюючи енергетичну політику, аналізуючи європейські енергетичні ринки, вплив санкцій на енергетичний сектор Росії, перспективи змін в енергосекторі Європи та світу. Автор і співавтор кількох монографій, виданих як в Україні, так і за кордоном, зокрема й у США.

Відключення світла - прогнози на зиму

Раніше в уряді стверджували, що Україна може пройти зимовий період майже без відключень електроенергії. Графіки відключень світла можуть бути застосовані лише в дні, коли температура повітря опуститься нижче -10 градусів за Цельсієм.

Підставами для таких прогнозів називають нібито високий рівень захисту енергооб'єктів, введення в дію додаткових потужностей і збільшення імпорту.

Хоча в доповіді ООН йдеться про те, що в зимовий період мільйони українців можуть залишитися без тепла, відключення світла триватимуть від 4 до 18 годин на день.

Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, вважає голова ЦПД при РНБО Андрій Ковальчук.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка: Главред

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