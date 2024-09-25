Російські бійці прорвались зі сходу у Вугледар: Згурець повідомив про новий план РФ

Російські окупанти намагаються повністю знищити Вугледар - ситуація дуже важка.

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Окупанти прорвались у Вугледарі / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstate

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу в районі Вугледара.

"Ситуація у Вугледарі є однією з найбільш складних за останні декілька днів, хоча ми знаємо, що до спроби оточити цей населений пункт ворог вдавався і раніше. Понад два з половиною роки ця ділянка фронту утримується, і 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців тримає її вже понад 20 місяців", - зауважив Згурець для "Еспресо".

За словами експерта, наразі ворог просто знищує Вугледар.

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"Місто розташовано на висоті, і це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова. Це дозволяло значний час, використовуючи перевагу в висоті та забезпечення нас артилерією й протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які, серед іншого, ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, що тече на північ від цього населеного пункту", - пояснив Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що зараз ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу, з Водяного та з боку Пречистівки.

"Вчора ввечері надійшла інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар. Тож динаміка не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі. Не думаю, що йдеться про оточення. Йдеться про те, що ЗСУ будуть захищати цю ділянку", - наголосив Згурець.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, що Україна може почати контрнаступ у 2025 році, але є дві умови. Аналітик повідомив, що найближчі місяці будуть дуже складними для України, адже вона буде продовжувати обороняти свої позиції та відновлювати зруйновану енергетичну інфраструктуру.

В ISW попередили про серйозні загрози для ЗСУ через захоплення Вугледару. Окупанти також намагаються наступати на північно-східний фланг Вугледара через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі.

РФ всі засоби перекинула на Вугледарський напрямок. Загарбники для штурму цього міста використовують всі види озброєння і задіюють всі роди військ. Російські окупанти здебільшого використовують для штурмів техніку, щоб прорвати оборону ЗСУ.

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