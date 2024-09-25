Україна може почати контрнаступ у 2025 році, але є дві умови – WP

Найближчі місяці будуть дуже складними для України, адже вона буде продовжувати обороняти свої позиції та відновлювати зруйновану енергетичну інфраструктуру.

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Україна може почати контрнаступ у 2025 році, але є дві умови/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Українські військові можуть почати контрнаступ у 2025 році, проте для цього є кілька умов. Такий контрнаступ стане можливим, якщо наша держава збільшить мобілізаційні можливості, а західні партнери будуть надавати більше зброї і в коротші терміни.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут у своїй статті для The Washington Post. На його думку, захисники України могли б почати контрнаступ за умови нарощування мобілізації та прискореного постачання західного озброєння.

Він зазначив, що українці зараз ведуть найважчу частину війни. Найближчі місяці будуть дуже складними для України, адже вона буде продовжувати обороняти свої позиції та відновлювати зруйновану і пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Тому, за словами Бута, дуже важливо, щоб Захід не похитнувся у своїй підтримці України.

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"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються", – написав Макс Бут.

Водночас він звернув увагу, що Україні важливо також самостійно вчитися забезпечувати себе технікою та озброєнням, адже допомога від інших держав може бути нестабільною.

Також Бут наголосив, що США повинні надати дозвіл Україні бити вглиб країни-агресорки Росії американською зброєю, адже це допоможе стримуватися російських окупантів і дасть змогу Україну перейти в активний контрнаступ у майбутньому році.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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