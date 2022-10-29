Україна буде в Криму тільки за допомогою ЗСУ, наступ відбудеться в 2023 році - Буданов

Україна у 2023 році повертатиме Крим - Буданов / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні

Збройні сили України можуть провести операцію з повернення захопленого РФ Криму вже наступного року. Деокупація півострова проводитиметься військовим шляхом. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю The Drive у відповідь на питання про те, коли Київ може почати наступ на війська Росії в захопленому Криму і скільки часу потрібно на звільнення півострова, він відповів, що деокупація АР буде проводитися в 2023 році. Мова йде про військову операцію.

"Це станеться тільки військовою силою, і це відбудеться в наступному році", - прогнозує Буданов.

Глава ГУР відмовився назвати конкретний період наступу ЗСУ на окупантів Росії в Криму.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - підкреслив Кирило Буданов.

Повернення Криму в Україну

Британське видання The Telegraph раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що в адміністрації президента США Джо Байдена дійшли до висновку, згідно з яким ЗСУ здатні звільнити окупований Крим військовим шляхом. Ситуація залежить від подальших дій української армії.

Політтехнолог Михайло Шейтельман припускає, що Москва вже шукає можливості для виходу з війни проти України. На думку експерта, в Кремлі мають намір провести таємне опитування з приводу того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада зрозуміла - сценарій військового протистояння за півострів стає реальністю.

Російський правозахисник, юрист Марк Фейгін прогнозує наступ ЗСУ на Крим вже після звільнення правобережжя Херсонської області.

Як вважає Фейгін, армія України може спробувати повернуть під контроль Києва півострів раніше деокупації територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.

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