Усе, крім Криму: Кочетков розповів, до яких пір готові відступати війська РФ

Росія може повернути Україні всі території, але без Криму - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

Росія готова віддати назад Україні більшість захоплених нею територій, але на російських умовах. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"З точки зору Кремля, максимум, до якого вони відступатимуть - Крим російський, а все інше (на різних умовах) - українське. Тобто Донбас вони готові нам віддати, але на якихось федеративних умовах. Всі ці застереження для нас абсолютно неприйнятні.

За словами експерта, єдине, що можна розглядати - не миттєве повернення Криму, а якусь процедуру за участю міжнародного співтовариства, розтягнуту в часі.

"Прапори у Криму будуть українськими, а процедура звільнення від Росії буде відбуватися поступово. Тому що залізла РФ туди досить давно і виколупувати її звідти теж треба певний час. І не просто виколупувати, а чимось замінювати, а для цього дійсно потрібно якесь співтовариство за участю чорноморських країн. Тобто тут відкрите поле для дипломатичних варіантів", - уточнив Кочетков.

Як повідомляв Главред, росіяни будуть боротися за анексований Крим до останнього, навіть якщо втратять інші окуповані території. Як заявив колишній генерал-командувач армією США в Європі Марк Хертлінг, для росіян і особисто для президента Володимира Путіна Крим є питанням престижу.

Крім того, колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус вважає, що Сили оборони України можуть зайти в Крим вже в поточному році, якщо співпаде ряд факторів. Серед них можливість повної деморалізації і падіння російських військ, погодні умови взимку, протидія Києва мобілізації в РФ і готовність повторювати такі операції, як в Харківській області.

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