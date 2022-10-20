ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму - Арестович

Арестович / УНІАН

Збройні Сили України двічі наносили удари щодо іранських військових в окупованому Криму.

"Ми знаємо, що вони є, ми по них наносили удари двічі. Так що там хлопці з КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) героїчно віддали свої життя за яхту (засновника ПВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - сказав радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Він також відповів на питання, чи є підтверджена інформація про загиблих.

"Звичайно, якщо артилерія потрапляє в місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті, - ред.)", - додав Арестович.

Ракетний удар по базі путінських найманців ПВК "Вагнера"

Нагадаємо українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав фотографії в свій Telegram-канал.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

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