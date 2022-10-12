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У Путіна готують таємне опитування в Росії щодо повернення Криму Україні – політтехнолог

12 жовтня 2022, 05:40

У Кремлі вже розуміють, що війна з Україною за Крим стає реальністю, вважає Михайло Шейтельман.

Крим, Путін
У Кремлі шукають можливості виходу з війни проти України - експерт / Колаж УНІАН

Кремль намагається знайти модель виходу з війни проти України і вивчає різні можливості. Влада країни-агресорки хоче провести секретне опитування з приводу того, "чи готові росіяни віддати Крим", і чи потрібно воювати з Києвом за півострів. Москва вже бачить, що військовий сценарій битви за Кримський півострів стає реальністю. Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман.

Як повідомляє 24 канал, експерт розповів про те, що в Кремлі не знають, як закінчити свою війну проти України і розглядають різні сценарії. Найцікавіший з них включає таємне опитування щодо Криму.

"Найцікавіше, що я побачив – це секретне опитування, яке готується на замовлення керівництва Росії. Його тема - "чи готові росіяни віддати Крим?". Про нього стало відомо нашій розвідці", - зазначив Шейтельман.

Він стверджує, що таке опитування можуть провести в контексті того, що Україна здатна звільнити Крим, і "чи потрібно продовжувати війну з Україною за те, щоб повернути півострів".

"Вони виходять з того, що це вже реальність, що це може статися, і що тоді їм робити. Це, на мою думку, справжній прорив, що вони готуються "дати задню" в цьому питанні", - підкреслив Михайло Шейтельман.

Ситуація з Кримом

Раніше російське видання Ведомости з посиланням на свої джерела повідомляло, що Кремль має намір створити, мовляв,"Кримський федеральний округ". Країна-окупант планує до нього "включити" анексовані Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Головою "об'єднання" може стати керівник Роскосмосу Сергій Рогозін.

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що армія України може вибити окупантів РФ на кордони 24 лютого до кінця поточного року. До середини 2023 року, за оцінкою Ходжеса, ЗСУ можуть бути вже в Криму.

Американський генерал Бен Хертлінг припускає, що Росія буде до кінця воювати за Крим.

Навіть у тому випадку, якщо Москва втратить контроль над іншими окупованими територіями України. Українські війська в такому випадку можуть зіткнутися зі складнощами під час звільнення півострова.

Дивіться відео ТСН - як охороняли Кримський міст

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