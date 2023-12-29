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Загроза захоплення Одеси і Миколаєва: РФ націлилася на нові території – Жданов

Олексій Тесля
29 грудня 2023, 02:10
Диктатору Володимиру Путіну потрібне захоплення нових територій України, впевнений Олег Жданов.
Російська техніка, російські військові, Олег Жданов
Російські окупанти можуть піти на штурм, попередив Олег Жданов / sprotyv.info, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував питання про те, якими можуть бути цілі ворога на найближче майбутнє і які населені пункти російські війська можуть намагатися захопити в Україні.

"Не важливо, які населені пункти, головне - захоплення території. Російська пропаганда працює таким чином, що, навіть якби війська РФ взяли населений пункт Хацапетівка, це представили б як взяття Берліна", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що те ж саме було і з Бахмутом, і з Соледаром, коли російська пропаганда "робить з мухи слона".

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Він підкреслив, що диктатору Володимиру Путіну потрібне захоплення нових територій України.

"Тим більше, в Мережі вже гуляє інформація про те, що у РФ є плани і на 2025-й, і на 2026 роки. Медведєв згадав про "Новоросію", проект 2014 року, який передбачає захоплення Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. І Путін сказав, що Херсон, Миколаїв і Одеса – це російська територія, а Одеса – взагалі російське місто. Так що проект "Новоросія" живе і процвітає в нинішній адміністрації Кремля", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про загрозу наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна. Плани російських окупантів по Харківській області не обмежуються намірами захопити Куп'янськ, розповів представник ЗСУ Володимир Фітьо.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що війська РФ ще з літа намагаються зайняти Синьківку під Куп'янськом, але безуспішно. Згідно з його оцінкою, у росіян до кінця року навряд чи є перспективи на даному напрямку.

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Одеса новини Миколаєва Олег Жданов війна Росії та України
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