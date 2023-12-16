Загроза наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм — Bild

Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

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РФ йде в наступ бронеколонами / Колаж Главред, фото: ГУР, Міноборони РФ

На Куп'янському напрямку максимально напружена ситуація, окупанти РФ йдуть у масований наступ.

В районі населеного пункту Синьківка кілька днів загарбники атакують бронеколонами. Окупанти "пруть колонами вже другий день", повідомляє Telegram-канал "Розвідка Ноєм" і публікує відповідне відео.

За його даними, українські бійці роблять все, щоб знищити бронеколони РФ, в чому допомагають так звані "пташки", що виявляють і коригують артилерію.

відео дня

Дивіться відео - РФ кидає нові колони в наступ:

/ Скріншот

Загроза для Харкова

Про те, що російські війська активізувалися під Куп'янськом і не втрачають надію захопити Харків попереджає в соцмережі Х (Twitter) військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

За його словами, російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

"Дев'ять російських танків і БТР атакують Синьківку на північ від Куп'янська. Масований наземний штурм другий день поспіль. Росіяни серйозно налаштовані на наступ на Харків", - написав Рьопке.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна. Плани російських окупантів по Харківській області не обмежуються намірами захопити Куп'янськ, розповів представник ЗСУ Володимир Фітьо.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що війська РФ ще з літа намагаються зайняти Синьківку під Куп'янськом, але безуспішно. Згідно з його оцінкою, у росіян до кінця року навряд чи є перспективи на даному напрямку.

Як повідомлялося раніше, росіяни готують новий наступ на Куп'янськ, казав Володимир Фітьо. За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ для захоплення міста.

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