Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки – ISW

Російські загарбники завершують перегрупування на Куп'янському напрямку і після цього можуть атакувати з новою силою.

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Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російська окупаційна армія у середу, 22 листопада, продовжила проводити наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Загарбникам вдалося просунутися – геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

Крім цього, російські окупанти завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики також повідомили, що один з російських військових блогерів стверджував, що російські окупаційні війська трохи просунулися в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної). Проте в ISW кажуть, що не знайшли візуальних доказів такого твердження.

У Генеральному штабі України розповіли, що російські окупанти провели безуспішні атаки біля Синьківки та Іванівки, що розташовані за 20 км на південний схід від Куп’янська, а також на північний схід і схід від Петропавлівки, що за 7 км на схід від Куп’янська. Крім цього, загарбники безуспішно атакували у напрямку Сіверська, що за 19 км на південь від Кремінної.

Також в ISW зазначили, що український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські окупанти завершують перегрупування на Куп'янському напрямку і скоро можуть посилити темпи наступальних дій в цьому районі.

Війна в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів. За словами Умєрова, навіть без потужного флоту Україна витіснила російські військові кораблі з Чорного моря і відновлює свободу мореплавства. Він також наголосив, що єдина мова, яку розуміє Москва, – це мова сили.

Командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов розповів, що російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Там дуже динамічна ситуація, але контрольована. Водночас українським військовим вдається стримувати ворога.

Військовий експерт Олександр Коваленко спрогнозував, чи зможе РФ захопити Авдіївку та розбити ЗСУ на Херсонщині. Формування плацдармів, яким зараз займається ЗСУ на Лівому березі Дніпра в Херсонській області, поставило в глухий кут командування російських окупантів, зазначив він.

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