Загроза оточення Куп'янська: експерт назвав ймовірний напрямок удару РФ

Російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути, вважає Олександр Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-okruzheniya-kupyanska-ekspert-nazval-veroyatnoe-napravlenie-udara-rf-10520710.html Посилання скопійоване

Олександр Коваленко оцінив загрози для Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр, Главред

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив загрози оточення російськими окупантами Куп'янська Харківської області.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, на сьогодні немає нових загроз для Куп'янська.

За його словами, росіяни ще з літа хочуть зайняти Синьківку, отримавши плацдарм на Куп'янськ, але безуспішно. В даний час вони змушені задіяти сили з Лиманського напрямку під Авдіївкою.

відео дня

Експерт звернув увагу на те, що російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути настільки сильно, як минулого літа.

"Це дозволить нам перерозподіляти ресурс, наприклад, більше на Куп'янськ, щоб у разі необхідності посилити оборону. На Куп'янському напрямку, за який відповідає група військ "Захід", звичайно, постараються прорвати наші рубежі, але я не бачу ніяких особливих перспектив до кінця року", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація під Куп'янськом

Раніше повідомлялося, що Росія пішла "м'ясними штурмами" на село під Куп'янськом. На штурми українських позицій ворог знову кидає загони ув'язнених. До підтримки регулярних військ залучена авіація Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олександр Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заслухав доповіді про хід виконання бойових завдань і проблемні питання на полі бою з агресором Росією.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про просуванні окупантів на Куп'янському напрямку. Напередодні ЗС РФ атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. На той момент противник завершував перегрупування і планував йти в нову атаку.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.