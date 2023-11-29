УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза оточення Куп'янська: експерт назвав ймовірний напрямок удару РФ

Олексій Тесля
29 листопада 2023, 11:25оновлено 29 листопада, 11:57
Російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути, вважає Олександр Коваленко.
Олександр Коваленко, ВСУ
Олександр Коваленко оцінив загрози для Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр, Главред

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив загрози оточення російськими окупантами Куп'янська Харківської області.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, на сьогодні немає нових загроз для Куп'янська.

За його словами, росіяни ще з літа хочуть зайняти Синьківку, отримавши плацдарм на Куп'янськ, але безуспішно. В даний час вони змушені задіяти сили з Лиманського напрямку під Авдіївкою.

відео дня

Експерт звернув увагу на те, що російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути настільки сильно, як минулого літа.

"Це дозволить нам перерозподіляти ресурс, наприклад, більше на Куп'янськ, щоб у разі необхідності посилити оборону. На Куп'янському напрямку, за який відповідає група військ "Захід", звичайно, постараються прорвати наші рубежі, але я не бачу ніяких особливих перспектив до кінця року", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація під Куп'янськом

Раніше повідомлялося, що Росія пішла "м'ясними штурмами" на село під Куп'янськом. На штурми українських позицій ворог знову кидає загони ув'язнених. До підтримки регулярних військ залучена авіація Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олександр Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заслухав доповіді про хід виконання бойових завдань і проблемні питання на полі бою з агресором Росією.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про просуванні окупантів на Куп'янському напрямку. Напередодні ЗС РФ атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. На той момент противник завершував перегрупування і планував йти в нову атаку.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Купянск Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

12:56 Україна
Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

11:30 Україна
На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантів

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантів

11:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:57

Потрібно знайти ведмедя на малюнку за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:56

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

12:54

Коли Путін погодиться на мир в Україні: у Reuters розповіли, чого чекає диктатор

12:44

Знищено десятки окупантів: у Мережі дізналися про удар по авіабазі РФ у КримуВідео

12:41

Занадто м'яко покарали: прокуратура оскаржила вирок Ступці за п'яне ДТП

Фронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - ЧерникФронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - Черник
12:21

Чи можна солити сало йодованою сіллю: несподівана відповідь для господинь

12:18

Церковне свято 30 листопада: що не можна робити в день Андрія Первозванного

12:08

Несподіване весілля: відома українська співачка таємно вийшла заміж за іноземця

12:02

Гороскоп на завтра 30 листопада 2023: Раку - сварка, Рибам - великі неприємності

Реклама
11:53

РФ готова масовано бити по Україні: у ЗСУ попередили про загрозу атак

11:30

Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

11:26

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантівФото

11:25

Загроза оточення Куп'янська: експерт назвав ймовірний напрямок удару РФ

11:25

Не буде жити з тим, хто не платить: Сєдокова пішла від чоловіка

11:22

Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією

11:09

Хотіли атакувати військовий аеродром: у ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині

10:32

Гороскоп Таро на грудень 2023: Терезам - новина, Стрільцям - любов, Скорпіонам - щастяВідео

10:29

Ворог застосовує поранених як "живий щит": офіцер ЗСУ розкрив втрати росіян

10:04

До Дня Збройних сил України телеканал 2+2 покаже спецпроєкт про оборону Харкова

09:53

Крок вперед для України: полковник ЗСУ повідомив, від чого залежатиме перемога

Реклама
09:53

Загроза спецоперацій агентури РФ: генерал СБУ прокоментував отруєння дружини Буданова

09:11

Температурні "гойдалки", хуртовини, тумани: якою буде погода в грудні 2023

08:58

Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова

08:17

"Особиста помста": ексглава СЗР розповів, хто і навіщо отруїв дружину Буданова

08:15

Місячний календар 30 листопада 2023: пасивна енергетика доби принесе конфлікти

08:10

Ціною життя українців Захід розраховує на власне життяПогляд

08:05

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українська армія просунулася вперед – ISW

07:37

Гороскоп на грудень 2023 для Риб: нові мрії, премія та хороші новиниВідео

07:31

Був обличчям пропаганди: в Україні "самоліквідувався" генерал-майор армії РФ

06:58

ЗСУ атакували на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили подробиці

06:10

Як ми ведемо наймасштабнішу війну на континенті за останні вісімдесят роківПогляд

05:31

Що чекає на Козерогів у грудні 2023 року: гороскоп від Анжели ПерлВідео

05:05

Зірка серіалу "Усі жінки відьми" похизувалася наливними формами на пляжі

04:40

Божевільний Кіркоров назвав свої перероблені сідниці "моїм алмазом"

04:00

Унікальна оптична ілюзія: лише найрозумніші можуть знайти тварину за 11 секунд

03:30

Як прибрати гостроту в борщі: 5 способів пом’якшити смак переперченої страви

02:45

Немає шляху до швидкої перемоги: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

02:10

Чоловік розповів геніальний метод, як швидко розморозити лобове скло автомобіля

01:34

Як почистити килими в домашніх умовах: 3 інгредієнти, які є у вас на кухні

00:49

Зеленський став "мрійником року" за версією Politico

Реклама
00:36

Вперше за 6 років: ексдружина мера Кличка повернулася в Україну

00:13

"Чудодійний напій": чим корисна вода з часником натщесерце і як її приготувати

00:06

Відповідь на блокаду кордону: українці в Польщі блокують дороги

28 листопада, вівторок
23:44

Чому Софія Ротару стала самітницею та перестала з'являтися на публіці - ЗМІ

23:05

Засмаглий Дубайський патріот: путініста Газманова сфотографували на пляжі курорту

22:54

Радість ще наздожене: трьом знака зодіаку пощастить до кінця року

22:47

Повісився колишній наречений Волочкової

22:45

Гроші від продажу Абрамовичем "Челсі" хотіли віддати Ізраїлю, а не Україні - Telegraph

22:33

Це останнє: Енріке Іглесіас приголомшив шанувальників неприємною новиною

22:08

Для України прийняли важливе рішення: що буде з відключеннями світла

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти